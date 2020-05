Ott Tänak: Keenia ralli oleks kujunenud ekskursiooniks keset Aafrikat 

"Usun, et kõik olid elevil ideest kihutada rallil, mis on praeguse põlvkonna sõitjate jaoks täiesti erinev ja uus," lausus Toyotat rooliv Ogier portaalile Dirtfish. Sellel hooajal tehasetiimides sõitvatest meestest oli 18 aastat tagasi stardis Sebastien Loeb, kõik teised piloodid võistelnuks Keenias esmakordselt.

"Meie põlvkond pole kunagi sellel mandril võistlenud ja minagi ei tea sellest väga palju. Kindlasti olnuks see väga erinev kõikidest teistest rallidest, mida oleme viimastel aastatel sõitnud," selgitas Ogier. "Türgis on ekstreemsed tingimused, kuid Keenias on selles osas üks samm edasi."

Prantslase sõnul on väga kahju, et paljude inimeste töö liiva jooksis. Teisalt saab ta aru, et praegustes oludes pole võimalik võistlust turvaliselt korraldada. Keenia etapp pidi toimuma 16.-19. juulini, kuid see jäeti sarnaselt Portugali võistlusele ära. Hyundai sõitja Ott Tänak loodab, et Safari ralli on siiski järgmisel aastal kalendris.