OHOH! Eestlased näevad alates järgmisest aastast taas vormel 1 etappe 

NENT Grupi sõnul on Eestis teenuse jaoks turgu. Baltimaades maksab voogedastuse eest vähem kui 20% elanikkonnast, samas Põhjamaades on see number suurem kui 50%. Viaplay tulek peaks rõõmustama kõiki mootorispordifänne, sest nende sõnul hakatakse näitama ka kuninglikku vormelisarja.

"Viaplay laienemine Baltimaadesse on loomulik samm. Need turud on kodu lähedal, kasvavad kiiresti ja meil on tõeliselt ainulaadne sisu, mis hõlmab korraga kõiki kolme turgu," selgitas NENT Grupi president ja tegevjuht Anders Jensen.