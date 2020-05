FOTOD | Koroonakriisi järel esimese stardi teinud Tiidrek Nurme lubab isegi 800 meetri mehi kimbutama asuda 

Kui esimesel ringil üritasid paar meest Nurme tempoga veel kaasa minna, siis üsna pea näitas Sevillas oma maratonirekordi 2:10.02 peale viinud ja sellega ka Tokyo olümpianormi täitnud Nurme ülejäänutele kandu ning ühtlases tempos ja ilusa tehnikaga ringe mõõtnud jooksumees võttis tulemusega 14.51 kindla võidu.

See oli teie esimene start pärast Sevilla maratoni. Kas juba hommikul oli eriline tunne, et saab jälle võistlusrajale?

Oi, oli-oli! Ja ilma naljata, ega see ärevus enne tänast võistlust ei olnud mitte väga teistsugune kui enne mõnd olulist üritust. Mul on ülimalt hea meel, et Tartu veteranide klubi selle asja on ette võtnud ja tegelikult vedas täna välja Eesti kergejõustiku au – ehk see oli esimene üritus koos samal ajal toimunud Kohila võistlusega, mida pärast seda suurt kriisi on korraldatud. Julged ja hakkajad mehed! Minu jaoks oli siin jooksmine nauding ja kindlasti samm edasi selles suunas, et saan ennast jälle mõnusasse võistlusvormi.

Millised eesmärgid endale tänaseks seadsite? Läksite lihtsalt jooksu nautima, või oli sihiks ikkagi ka mingi konkreetne aeg?

Eesmärk oli vahepeal see, et esimesed kolm kilomeetrit jooksen natuke rahulikumalt ja lõpus kiiremini, aga kuna paar head staadionimeest oli kohal, siis vaatasin, et mis seal ikka, lähen algusest peale mõnusas tempos välja, et meestel ikka valus oleks. Tulin selle ühe rütmiga lõpuni ära. Üldiselt oli eesmärk aga astuda sellest treeningrütmist välja, mis siin koroona ajal olnud on. See sai ka hästi täidetud.

Ilm oli külm ja tuuline, eks selle arvelt jooks natuke aeglasem oli, aga samas siin joosta täna alla 15 minuti on kõva sõna.