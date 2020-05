Tammeka peatreener sai Flora mänguks taktikalist inspiratsiooni Leipzigi võidust Tottenhami üle 

Üks Tammeka edu võtmeid oli viiemeheline wingback'idega kaitseliin. Tartlaste peatreener Kaido Koppeli selgitus taktikavalikule: "72 päeva on piisavalt pikk aeg, et vaadata kümneid ja kümneid Euroopa tippliigade mänge. Seal kasutatakse igasuguseid huvitavaid taktikaid.

Kas taktika toimis? "Muidugi toimis. Oli näha, et vastastel tuli mõnes kohas mees harjumatu suuna peal ette. Jah, nad suutsid mängu lõpus värava ees ohtu tekitada, aga esimesel poolajal polnud võimalustes kvaliteedivahet. Oli meil midagi kasti lähedal, oli neil. Pechter ei pidanud ulmetõrjeid tegema. Võimalused tekkisid viimasel viiel pluss lisaminutitel. Vastas oli täielik Eesti tippklubi, see pole lihtne ülesanne. Jääme rahule, ei tasu kurta."

Kuidas saab 17aastase debütant Alfred Tammiksaarega rahule jääda? "Äge vend on, mis ma muud saan öelda. Tubli oli, väga hästi mängis. Ta on muidu äärekaitses mänginud, nüüd oli äärekaitsja äärepooliku vahepealne roll. Füüsilselt pidas lõpuni vastu, mis näitab, et ta oli pausi ajal professionaalne, mis on noore mängija kohta kiiduväärt omadus.

Mis mulle veel tema puhul meeldib, ta on heas mõttes lihtne jalkapoiss. Ta ei karda ühtki vastast, vaid läheb ja mängib. Sellepärast oligi hea meel teda väljakule saata."

Flora peatreener Jürgen Henn: "Natuke võib-olla üllatas meid see viiene [kaitseliin]. Olime selleks teoorias valmis, aga meil polnud trennis praeguses seisus aega seda läbi teha. Teoorias teadsime, kuidas nende vastu mängida, aga läks natuke aega kohanemiseks, kuidas neid pressida ja kuidas palliga mängida. Mida mäng edasi, seda paremini leidsime kohad üle.s

Esimesed 10 minutit olid kindlalt Tammeka, päras seda hakkasime järjest enam kasti ja väravale lähemale pääsema."