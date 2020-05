Spordivaria VIDEO | Läheb asjaks! 53aastane Mike Tyson ajas särgi seljast ja lubas võidelda nagu seltsimees Mao Ohtuleht.ee , täna, 10:03 Jaga: M

Mike Tysoni vorm poe laita. Foto: Kuvatõmmis videost

Viimastel kuudel väsimatult treeningsaalis rüganud Mike Tysoni naasmine poksiringi tundub järjest lähemale tulevat. Mees on hakanud sotsiaalmeedias avaldama videoid, mis annavad aimu, et 53aastane legend on tõepoolest heas vormis ning see kodanik, kes temaga mõnes plaanitud heategevuslikus matšis vastamisi julgeb minna, võib päris korraliku koosa saada.