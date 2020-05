FOTO: vabavõitlusamatsoon hullutas fänne järjekordse vürtsika alastipildiga 

Vanderfold tunnistas Telegraphile, et koroonaviirusest põhjustatud isolatsiooniajal on temast ja VanZantost saanud tõepoolest nudistid, kes end riiete selga ajamisega kuigi sageli ei vaeva.

"Mõnikord on see läinud natuke metsikuks, kuid sotsiaalmeedias teeme seda muidugi maitsekalt," kõneles Vanderfold.

"Minu jaoks on see normaalne. Kasvasin üles Alaska maakolkas ja või öelda, et 90 protsenti oma elust pole mul riideid seljas olnud.