Tammeka peatreener Kostjat ähvardanud hoolealusest: ta on intelligentne mängija, see on talle korralikuks õppetunniks 

Tammeka peatreener Kaido Koppel ütles inetut episoodi kommenteerides, et ta ise polnud piisavalt lähedal ning sõna-sõnalt ei kuulnud, mis öeldi. Järvistega ta neljapäeva hommikuse seisuga veel rääkinud ei olnud ning on juhtunuga kursis nii palju, kui sellest meedias on kirjutatud.

See on mängijale suurepärane koht õppimiseks. Olen sada protsenti kindel, et ta on nüüd jälle targem. Seda asja nimetataksegi elukogemuseks, mis inimesel aastatega koguneb. Me oleme kõik noorena paar rumalat tegu teinud või paar rumalat asja öelnud, siinkohal pole maailmas midagi uut.”

Koppel toonitas mitmel korral, et tegelikult on Mihkel Järviste näol tegemist väga intelligentse ja hea kasvatusega noormehega.

„Ta on esinduse juures olnud juba kolm aastat, ning algusest peale on mulle meeldinud, kui hästi ta asjadest aru saab. Ta on üks intelligentsemaid mängijaid, kellega kokku olen puutunud. Kui ka eilset mängu vaadata, siis ta oli palliga väga julge, töötas kaitses väga isukalt.