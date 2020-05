Hispaania koondise peatreener võrdles tühjade tribüünide ees mängimist oma õega tantsimisega 

Siiski tõdes Enrique, et lõpuks on need mängud vajalikud kasvõi selleks, et oma koju nelja seina vahele vangistatud inimestel natukegi vaheldust oleks.

"Tuleb mõista, et see on globaalne äri, mis toob sisse palju raha ning kuigi see etendus on hoopis erinev sellest, kui sa mängid pealtvaatajate ees, aitab see aega sisustada sellisel vangistuse ajal ja sellega hakkama saada.