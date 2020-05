Bach unistab suurest peost, kus kogu maailm tähistab võitu koroonaviiruse üle 

See oleks muidugi must stsenaarium, milleks keegi praegu ei valmistu. Nüüd käib kibe töö, et suvemängus järgmisel suvel ikkagi toimuks. „Olümpia saadaks maailmale solidaarse sõnumi. Kõik tuleksid esimest korda uuesti kokku ja tähtistaks võitu koroonaviiruse üle,“ unistab Bach.

Küll aga kinnitas ta, et rohkem ei plaani nad olümpiat edasi lükata. See läheks lihtsalt liiga keeruliseks ja hinnaliseks. „Lõputult ei saa 3000-5000 korraldajat tööl hoida,“ ütles Bach BBC-le. „Igal aastal ei saa muuta kogu spordimaailma kalendrit. Me ei saa hoida sportlasi teadmatuses.“

Bach lisas, et ROK ei soovi näha olümpiamänge, mis toimuksid ilma publikuta. Sellised võistlused ei kannaks olümpiamängude sõnumit, milles mängib suur osa fännide ja sportlaste vaheline ühtsus.