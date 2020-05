ROTID RÜNDAVAD! Rootsi hokitiim on näriliste tõttu tõsises hädas 

Kili linnakeses paiknev AIK naiskond sattus kahe aasta eest rottide rünnaku kätte. Niigi õhukese rahakotiga laveeriv tiim peab leidma lisaraha, et hävitatud varustus asendada.

„Kahjuks oleme sellega juba harjunud,“ tunnistas mängija Anna Lee ajalehele Expressen. Praguseks on rotid hävitanud vähemalt 3800 euro ulatuses nende vara. See omakorda tähendab, et tugevuselt kolmandas naiste hokiliigas mängiv tiim peab järgmise hooaja eelarvet kokku tõmbama. „Olukord on kurb,“ jätkas Lee.

Eelmisel suvel prooviti rottide peal kõikvõimalikke mürke, kuid närilised ei kadunud. Võimalusel viivad naised varustust ka koju, kuid kõigil pole see võimalik. Lee selgitas, et hulk naisi tulevad kaugelt ning reisivad rongiga. Väravavahtidel on raske kogu varustust pidevalt koju viia.

Kokkuvõttes on rotid viinud asja nii kaugele, et tiim on rahaliselt päris keerulises seisus. „Paljud mängijad on tudengid, kel pole raha endale uut varustust soetada. Hoki on hinnaline spordiala, mida harrastab pigem kõrgklass,“ selgitas Lee.