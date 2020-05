Chelsea maailmameistrist staar kardab koroonaviirust nii hirmsasti, et keeldub meeskonnaga treenimast 

The Suni teatel toetab klubi Kante otsust ja lubab tal meeskonna juurde naasta millal iganes ta end jälle turvaliselt tunneb. Isegi, kui see on järgmisel hooajal.

The Suni andmetel on Kante kannatanud märtsikuust saati, kui Suurbritannia pandi karantiini, ärevuse all. Prantslase murel on konkreetsed põhjused. Kaks aastat tagasi kukkus ta riietusruumis kokku ning tema vend suri südamerabanduse tagajärjel.