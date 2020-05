Martin Järveoja õppis eriolukorras ekskavaatoriga töötama: olen nüüd professionaalne lammutaja! 

"See oli väga halvas seisukorras, nii et olen üpris palju Lammutaja Ralphiks (viide samanimelisele multifilmile – M.T.) kehastunud," sõnas Järveoja. "Olen õppinud ekskavaatoriga töötama, mis on olnud päris lõbus. Olen nüüd professionaalne lammutaja! Kui sul on kopameest vaja, anna teada."

Autoralli MM-sari on nüüdseks koroonaviiruse pandeemia tõttu pausil olnud 68 päeva, Ott Tänaku kaardilugeja tunnistas ausalt, et esiti oli tal sundpuhkuse üle hea meel.

"Pärast kolme aastat WRC-mullis, lootsin veeta pisut rohkem aega perega. Oleme vaadanud palju multikaid – "Põrsas Peppa" on meie edetabeli tipus. Nüüd, kui mulle on see aeg antud, pean võtma sellest maksimumi."

Samas igatseb Järveoja ka rallisõitu ja on veendunud, et kui ühel hetkel taas võidusõiduks läheb, pakub see kõigile osapooltele veelgi rohkem rahuldust.

"Ilm on Eestis päris kena, seega olen käinud jooksmas ja rattaga sõitmas, mida naudin väga. Karantiiniaja alguses oli jõusaalid ja muud spordirajatised kinni. Mu naine vaimustus mingitest YouTube'is olevatest fitnessivideotest, liitusin temaga. Tegime mingit tõelist vanakoolivärk 90ndatest – mida vanem, seda parem! Meie viieaastane tütar tuli samuti kampa. Aga nüüd on ilm ilusam ja palju nauditavam on treenida õues."