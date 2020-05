PIINLIK APS! USA profiklubi teatas Hollandi jalgpallilegendi palkamisest vale mehe pildiga 

FC Cincinnati kasutas uudise juures vale mehe pilti. See on Ajaxi noortetreener Tinus van Teunenbroek, mitte Jaap Stam. Foto: Kuvatõmmis Twitterist.

Van Teunenbroek rääkis Fox Newsile, et see pole kaugeltki esimene kord, kui teda 1999. aasta Meistrite liiga võitjaga segi aetakse. "Isegi Amsterdami Ajax on mind Stamiga oma kodulehel sassi ajanud," märkis ta. "Näiteks puhkusereisil juhtub tihti, et inimesed hüüavad: "Hei, see on Jaap Stam!""