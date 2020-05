KUNINGANNA LANGES TROONILT: Serena Williams pole enam maailma suurima teenistusega naissportlane 

"Väljaspool tennisemaailma on Osaka suhteliselt uus nägu, kel on suurepärane taustalugu," selgitas David Carter, USC Marshalli ärikooli spordiäriprofessor. "Kui kombineerida see nooruslikkuse ja bikultuursusega, mis aitavad tal noore ja globaalse publikuga suhestuda, siis ongi tulemuseks üleilmse sporditurunduse ikooni teke."