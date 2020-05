Jalgpall Endine PSG jalgpallur suri 24aastasena Ohtuleht.ee , täna, 17:26 Jaga: M

Jordan Diakiese esiplaanil. Foto: Pariisi Saint-Germain

Prantsusmaa amatöörjalgpalliklubi AS Furiani Agliani teatas täna Facebookis, et nende 24aastane mängija Jordan Diakiese on surnud. Surma põhjust pole kinnitatud.