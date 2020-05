Kurb otsus: ülieduka võistkonna pisaratest tulvil lõppvaatus 

Möödunud jõulude eel saigi Eesti jalgpallielu ootamatu ja kurva uudise osaliseks: Pärnu JK naiskond on otsustanud pillid kotti panna. Lõplik lõpetamisotsus sündis mõned päevad varem, kuigi asjad olid selles suunas liikunud juba pikemat aega.

„Paljuski oli naiskonnaga lõpetamine naiste enda otsus,“ ütleb Kuningas. „Nad said aru, et selle võistkonnaga ei ole enam perspektiivi. Käisime juba eelmisel aastal mõnel mängul nii, et kohal oli kümme põhimängijat ja väravas seisis väljakumängija.“

Mängijad näevad lõpetamisotsust aga pisut teises valguses. „See on suhteline mõiste. Kuidas saavad mängijad vastu võtta otsuse, et ühe klubi naiskond läheb laiali?“ küsib Himanen. „Samas ei olnud ka sellist asja, et juhatus nüüd ütleb, et naiskond läheb kinni ja punkt. Meil oli arutelu, kuidas edasi minna. Soovisime jätkata, aga selleks olid meil omad ootused: kes tuleb treeneriks, kuidas me kahe linna vahel jätkata saame.“

Tiimikaaslasele sekundeerib Ketlin Saar. „Mängijatel oli väga suur tahe Pärnu nime all edasi mängida. Paljud olidki ju kogu oma karjääri Pärnus olnud. Suheldi, prooviti erinevaid võimalusi, aga kahjuks said mängijad ühiselt aru, et selline tegutsemine ei ole meie seisukohalt jätkusuutlik.“

Himanen möönab, et mängijate arv oli tõepoolest kriitilise piiri juures. „Ma ei taha öelda, et see oli naiskonna otsus, aga ma ei taha ka öelda, et see oleks klubi poolt olnud sunniviisiline otsus. Kui klubi oleks öelnud, et nad oleksid jätkanud, siis ma ei saa praegu öelda, et neil oleks kindlasti piisavalt mängijaid olnud. See oleks sõltunud viisist, kuidas jätkata – kas kahe linna vahel, nagu 15 aastat oli olnud, või ainult ühes linnas.“

Kuninga väitel oleks kahes linnas endisel kombel jätkamine muutunud klubile liiga kulukaks. „Tahaksin rõhutada, et kindlasti ei olnud nii, et nüüd suuname kogu tähelepanu meeskonnale ja kogu raha läheb neile. Naiskonna raha koosnes suuresti linnapoolsest esindusvõistkonna toetusest, mis oli suurusjärgus 20 000 eurot. Kui naiskonda kõrgliigas ei ole, siis seda raha meil lihtsalt ei olegi. Meie asi on leida finantsid, staadionid ja treeningutingimused. Loomulikult oli meile kallis lõbu kahes linnas korraga baase üürida. Me ei olnud võimelised leidma kahes linnas kvalifitseeritud treenerit – sellist, millist naiskond eeldas. Nad arvasid, et kahes linnas hakkavad olema eraldi treenerid – see ei ole ju reaalne. Ühe treeneri palgafond on juba aastas vähemalt 20 000, kui mitte rohkem. Linna toetus ei kata isegi ühe treeneri palgafondi ära, rääkimata muudest kuludest.“

Patiseis tõigi kaasa kurva lõpetamisteate, mille järel võtsid Pärnu JK mängijad oma jõududega osa veel aastalõputurniirist ja saalijalgpalli karikavõistlustest. Pronksi võitmise järel jõudis paljudele mängijatele päriselt kohale, et nüüd ongi kõik – pääsu ei olnud ka pisaratest. Lähiaastatel me Pärnu JK nimelist naiskonda ei näe. Uuesti ehk siis, kui klubi oma noored peaksid täiskasvanute jalgpalli tõusma. Sinna läheb aga aega, sest vahepealne tühimik noortetöös jätab jälje pikaks ajaks – esindusnaiskonna hiilgeaegadel ei kasutatud häid tulemusi ära selleks, et piisavalt palju noori tüdrukuid vutimängu juurde tuua.