MUSTA MANDRI MUST MAAGIA: rituaalid surnuaial, poodud kassid ja väljakule peidetud puuslikud 

NII ALGAS NEEDUS: 1992. aastal pidas Zimbabwest pärit legendaarne FC Liverpooli väravavaht Bruce Grobbelaar Anfieldil oma lahkumismängu. Kohal oli ka nõidtohter, kes oli piserdanud väravaposte mingi vedelikuga ja teatas publikule: „Kui teie meeskonnas pole džunglimeest Grobbelaari, ei võida te tiitlit!” Eelmise aasta kevadel õnnestus Grobbelaaril kasta poste oma veepudelisse siristatud uriiniga ja ta usub, et sellega on needus murtud. Foto: Vida Press

Võib arvata, et Eesti jalgpallisõbrad kukuksid toolilt maha, kui kuuleksid, et 21. sajandil tuleks koduse vutiliiga reglementi sisse kirjutada punktid, mille alusel karistatakse nõidust kasutavaid mängijaid ja treenereid mängukeelu ja rahatrahviga ning klubid, kes nõiduse abi kasutavad, seisavad trahvi kõrval silmitsi punktikaotusega. Kesk-Aafrika riigis Rwandas vaevalt neli aastat tagasi just nii tehti.