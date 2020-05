VIDEO | Ukraina tenniseiludus hoiab end vormis GT-R sportautot lükates 

Oma viimases videos demonstreerib 19aastane piiga, et kuigi õbluke, peitub tema kätes suur ramm. Nii lükkab ta paigalt Nissan GT-R sportauto ja on selle üle siiralt õnnelik.

Iseküsimus on muidugi see, kellele masin kuulub, sest arvestades GT-Ri enam kui 100 000-eurost hinnalipikut ei tahaks hästi uskuda, et WTA edetabelisse mitte mahtuv Dimova selle endale turniiridelt kogutud raha eest osta on saanud.