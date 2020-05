OHHOO! Maailma kuues reket vaimustus Eesti räpist 

Säuts on kogunud poolsada kommentaari ning üldiselt on Tsitsipase fännid pidanud tõdema, et ega ikka pole küll Eesti räppi kuulanud. Kuid on ka neid, keda meie räpparid samamoodi vaimustavad, näiteks on kommentaaridest läbi käinud nublu ja reketi nimed.