Kõmu Mis juhtus?! Cristiano Ronaldo ema ei ole Instagramis enam poja väljavalitu jälgija Ohtuleht.ee , täna, 12:52 Jaga: M

Cristiano Ronaldo koos oma emaga. Foto: ISABELLA BONOTTO

Portugali meedias lööb laineid ootamatu avastus, et Cristiano Ronaldo ema Dolores Aveiro pole Instagramis enam oma poja kaasa Georgina Rodriguezi jälgija. Kas ämma ja minia vahelt on läbi jooksnud must kass ning nad on tülis?