Veebiseksi pakkuv portaal tahab saada NFLi klubi staadioni nimesponsoriks 

Saintsi 76 000-kohalise staadioni praeguseks nimesponsoriks on Mercedes-Benz, kelle leping saab läbi järgmisel aastal. Nii nillibki Stripchat võimalust, et staadionit kutsutaks edaspidi "Stripchat Superdome'iks". 2023. aastal toimub seal NFLi finaalmäng Supr Bowl, nii et on, mille nimel miljoneid luhvtitada.

"Mulle meeldib mõelda, et Stripchat väljendab teatud osas ka New Orleansi iseloomu ja elegantsi," kiitis Stripchati turundusjuht Max Bennett. "Olles üks maailma juhtivaid täiskasvanutele mõeldud veebikaamera lehekülgi, millel on igakuiselt üle 60 miljoni külastaja, teame me väga hästi, kuidas inimestele head ajaviidet pakkuda."

Ta lisas, et New Orleans on tuntud kui USA peopelinn ning ööelu ja meelelahutuse sünonüüm, seega pole nende plaanis midagi imelikku.

Loo teeb pikantseks aga asjaolu, et Saintsi (tõlkes Pühakud) omanik miljardär Geyle Benson on ustav katoliiklane, kes on annetatud usuorganisatsioonidele miljoneid dollareid ning pälvis 2012. aastal selle eest paavst Benetictus XVI-lt lausa autasu.