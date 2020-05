Teisipäeval üllatuskaotuse saanud Paide "miiniväljal" saarlastele võimalust ei andnud 

FC Kuressaare poolkaitsja Sander Seeman tõdes pärast mängu Soccernet.ee otseülekandes antud intervjuus, et kui mängu algus oli nende poolt hea ja mehed jõudsid Paidega sammu pidada, siis mida aeg edasi, seda keerulisemaks läks. "Kaks täismängu nädala joksul pärast nii pikka pausi - pole lihtne," nentis Seeman.

Kolmele kaotusele vaatamata on tema hinnangul meeskonna seis hea ja küll ka punktid tulema hakkavad, teatas ta enesekindlalt.

Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko ütles, et pärast teisipäevast kaotust neil mingit stressi polnud, kui mingi pinge ka oli, siis oli see hea pinge.

"Mängijate soov oli kõrgel tasemel, nad tahtsid möllata ja joosta. Sellisel miiniväljal (vihje Paide staadionimuru seiskukorra kohta - toim) sellise kvaliteediga mängu näidata on väga hea," rõõmustas Zahovaiko.

Võit kergitas Paide ka liidriks, kuid arvestada tuleb, et samuti kuue punkti peal olevad Nõmme Kalju ja FCI Levadia on pidanud ühe kohtumise vähem. FC Kuressaare on kaotanud aga kõik kolm senipeetud matši ning vireleb liigatabeli viimasel real.