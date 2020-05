Korvpall Meeskonnakaaslane Jordani ärplemisest: kui ta oleks mu toidu ära võtnud, saanuks ta karmilt jalaga p***e Ohtuleht.ee , täna, 17:11 Jaga: M

Horace Grant. Foto: Birdie Thompson/AdMedia / Splash

Chicago Bullsi 1990. aastate legendaarsest korvpallimeeskonnast rääkiv ESPNi seriaal "The Last Dance" on avalikkuseni toonud mitmeidki detaile, mis näitavad, et Bullsi superstaar Michael Jordan oli tegelikult paras kaabakas.