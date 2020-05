Inglismaa tippjalgpallur rääkis vaimsetest probleemidest: ma ei tahtnud kodust väljuda ega kedagi näha 

Tundsin pisut häbi, kuidas asjad väljakul läksid ega tahtnud seepärast, et mind kuskil nähtaks. Ma ei tahtnud midagi teha. Hoidsin seda pikalt enda sees ja töötasin kõvasti, et tulemused paraneksid, kuid see sai lõpuks minust võitu.

Ma ei varisenud täiesti kokku, aga olin pisarais, kui rääkisin perekonnale oma tunnetest. See oli suur läbimurdehetk. Sealt alates on olukord pere ja sõprade abiga aina paremaks läinud. Samuti hakkasin spordipsühholoogiga vestlema, mida teen siiani, et vaimu kontrolli all hoida."

"See on raske, kui pole seda varem teinud. Uhkus võib seda takistada, võid mõtelda, et tunnetest rääkimine näitab sind pehmena. Tegelikult on see täiesti normaalne. Julgustan kõiki, kel on raske, kellegagi rääkima, sest tean omast kogemusest, et see aitab," lisas Keane.