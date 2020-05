Skandaalse raamatu autor: Jordan valetas Netflixi dokumentaalis 

"Nägin seriaalis mitut asja, mille kohta valetas või esitas väljamõeldud infot," sõnas Smith, kelle raamat oli 1992. aastal New York Timesi menuk. "Need polnud väga suured asjad, aga see oli nagu film, mille kohta öeldakse "põhineb tõestisündinud lool"."

Näiteks märgib Smith, et Jordan ajas jama, et tahtnuks Chicago Bullsis jätkata pärast 1998. aastal võidetud kuuendat tiitlit. Korvpallilegend väitis seriaali viimases episoodis, et kui omanik Jerry Reinsdorf oleks pakkunud talle, Scottie Pippenile, Dennis Rodmanile ja treener Phil Jackskonile uut aastast lepingut, siis oleks kõik neli klubis jätkanud. Reaalsus seda pakkumist ei tulnud ja Bulls alustas meeskonnas uuenduskuuri.

NBA ajakirjanik Smith teeb Jordani väite maatasa: "See on jultunud vale. Tean, mis tegelikult juhtus."

Samas ei avalda Smith, mis on tema info kohaselt tõde.

"See pitsajutt oli täielik nonsenss," sõnas Smith. "Dokumentaalis oli veel paar sellist kohta, kuid ma ei hakka neid täpsemalt lahkama."

Sarnase tooniga kõneles seriaali kohta ka aastatel 1987–94 Bullsis mänginud Horace Grant. "Ütleksin, et see on meelelahutuslik, aga need, kes meeskonnas olid, teavad, et ta ajas teiste meeste kohta 90 protsendi ulatuses jama (inglise keeles "bullsh*t" – toim.)," lausus Grant, keda Jordan peab ülalmainitud skandaalse raamatu siseallikaks, David Kaplani raadiosaates.