Usain Bolt nurus kaks päeva enne isaks saamist Briti modellilt seksikaid pilte 

Nad vahetasid numbreid ning Halliday ütles, et peab koju minema ja tellib endale auto järele. Ent Bolt olevat seejärel rõõmsalt ta telefoni haaranud ja öelnud ühele oma sõbrale, et ta peab oma telefonile Boldi ööbimispaika järele tulema. Üks Boldi sõber sõidutaski modelli hotelli ja juhatas ta Boldi sviiti.

"Teadsin, et see on nali ja see oli üsna naljakas, aga mulle ei meeldinud tunne, et mind sunniti tema hotelli minema. Suudlesime, kuid ma ei jäänud ööseks sinna," lausus Halliday.

"Olin üllatunud, kui ta minuga ühendust võttis. Ta on nii suur staar, ma ei eeldanud, et mulle külge lööb. Mõtlesin, et miks mina. Olin pettunud, et me ei kohtunud, aga mõned tema sõnumid üllatasid mind. Need olid jultunud ja otsekohesed."