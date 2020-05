Saksa klubi ründaja eiras värava järel sotsiaalse distantsi reegleid, et kallistada bussijuhti, kes päästis tema elu 

Nazarov loodab, et liiga juhtkond vaatab kallistusele taustalugu arvestades läbi sõrmede. Tõsi, sotsiaalse distantsi hoidmine väravalöömise järel on rohkem soovituslik kui kohustuslik, aga mitmed Saksamaa poliitikud on sellele tähelepanu juhtinud. Seetõttu tuletas liiga juhtkond meistri- ja esiliiga mängijatele meelde, et parem oleks tabamusi tähistada küünarnukimüksude ja muude asjakohaste žestidega.