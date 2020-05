VIDEO | Saskia Alusalu jagab kirjandus-, toidu-, trenni- ja muid soovitusi 

Retsept: "See pole otseselt retsept, aga kui sulle ei meeldi veeta köögis palju aega, siis kodujuust värskelt moosiks pressitud marjadega on imehea."

Treeningharjutus: "Kui olete sama õnnelikud nagu eestlased, kel on nii palju loodust, siis minge lihtsalt välja. Pole vahet, kas matkama, kõndima, jooksma või rattaga sõitma – värske õhk võib vahel aidata lahendada üllatavalt palju probleeme. Aga konnahüpped on samuti head!"

Suunamudija: "Ausalt öeldes loodan, et oleme suunamudijate ajastu lõpus. On aeg eheduseks ja autentsuseks. Ole lihtsalt sina ise, sa oled eriline, sest teist sind pole olemas."

Teadlikkuse nõuanne: "Me oleme tihti tõmmatud nii kaugele ja tundmatusse, et me ei suuda enam näha ilu enda ees.