Korvpall ANDRES SÕBRA INTERVJUU | Harri Drell: „Korvpall on äri – tõsine inimturg.“ Andres Sõber , täna, 18:38 Jaga: M

GALERII

KAKS LEGENDI: Andres Sõber ja Harri Drell (paremal) kandsid mõlemad omal ajal kuulsa Kalevi särki. Foto: Tiina Kõrtsini

Henri Drell (20) on selge ambitsiooniga korvpallur: eesmärk on jõuda NBAsse, vähemaga ta ei lepi! Teist aastat järjest andis Drell end üles maailma parima liiga draft'i ning juuni lõpuks on selge, kas eestlane osutub valituks. Küll aga on noorel sportlasel väga raske kuhugi jõuda, kui pole kindlat tagalat – Henrit toetab tugev perekond ning isa Harri avas pikemas usutluses tagamaid, kuidas käib pojast tippmängija kasvatamise protsess.