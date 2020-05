SAHKERDAMINE AAFRIKAS: eestlase juhendatav klubi langetati esiliigasse, kuigi algne kokkulepe oli hoopis midagi muud 

Läinud reedel teatas aga Rwanda jalgpalliliit, et hooaeg on hoopiski lõpetatud ning 15. kohal paiknenud Heroes langetati ikkagi esiliigasse, kuigi eelnevalt oldi mitteametlikult kokku lepitud, et kõik meeskonnad säilitavad koha kõrgliigas ja lisaks pääsevad sinna ka kaks paremat esiliigameeskonda.

Eestlane on sotsiaalmeedias kogu kammajaad pikemalt kirjeldanud ning ta tõdeb, et nii neile kui 16. kohal paiknevale Gicumbile tehti kõvasti ülekohut. Mõlemad klubid kavatsevad õiguse jalule seadmiseks pöörduda Rwanda kohtusüsteemi poole.

"Meil oli kuus mängu minna ja sama palju punkte kui 14. kohal paikneval Espoiril," kirjutas Reitel. "Ainult nende väravate vahe oli parem kui meil (Espoiril -20, Heroesil -24 - toim)."

"Meie mängisime oma viimase mängu 14. märtsil, Espoiri mäng pidi olema 15. märtsil liidri APRi vastu ja kui nad oleks selle mängu kaotanud, oleks võinud väravate vahe olukorda muuta. Kahjuks see mäng lükati koroonaviiruse tõttu edasi.

Mis aga eriti naljakas: nad tahavad kõrgliigasse tõsta kaks meeskonda esiliigast, kus on mängitud vaid 40 protsenti hooajast. Mul on hea meel, et meie klubi president viib selle asja kohtusse.

Loodan jätkuvalt loogilisele lahendusele, kuid see on Aafrika ja mõnikord ma ei saa aru, kuidas siinsed inimesed mõtlevad. Vahest vajaks Rwanda jalgpalliliit nõu oma tehniliselt direktorilt, kuid tema tegevus on peatatud vägistamissüüdistuse tõttu (nimelt üritas ta vägistada üht Rwanda missivõistluse osalejat...).