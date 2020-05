Spordivaria VIDEO | Poolakad käivitasid maailma brutaalseima võitlusliiga. Ainus reegel: reegleid polegi Ohtuleht.ee , täna, 12:50 Jaga: M

Wotore liiga stiilinäide. Foto: Kuvatõmmis videost

Nähtavasti on poolakaid tavaline vabavõitlus on oma ninnunännususes ära tüüdanud ning vastukaaluks on nad loonud oma võitlusliiga Wotore, mille põhiliseks reegliks on see, et reegleid polegi. Pole eraldi kaalukategooriaid, pole kindaid, pole raunde, pole üldse mingit ajalist limiiti - võitja on see, kes vastase sõna otses mõttes tümaks taob. Ühesõnaga verine, jõhker ja toores.