PIINLIK: vormel E staar jäi virtuaalsõidus pettusega vahele 

Nimelt oli Abt oma virtuaalse masina rooli sokutanud hoopis elukutselise esportlase Lorenz Hörzingu. Juba sõidu ajal arvas kahekordne vormel E sarja võitja Jean-Eric Vergne, et Abt see nüüd küll ei ole, kes tema sõiduvahendit juhib.

"Ma ei võtnud seda võistlust nii tõsiselt kui pidanuks," tunnistas Abt oma vabanduses. "Mul on tegelikult väga kahju, sest tean, kui palju tööd on vormel E organistasioon sellesse projekti panustanud."

"Ma tean, et mu eksimusel on kibe järlemaik, kuid ma ei mõelnud sellega tegelikult midagi halba."

"See on vaid mäng, kutid. Me kõik teame, et Daniel on lõbus tüüp ja naljamees," säutsus da Costa Twitteris