Mike Tyson pole oma mõrtsukatest semusid hüljanud: nad on ju mu vanimad sõbrad 

"Istusin kinni, kui poksimisega alustasin. Ning siis ütlesin, et kuritegevusega on kõik," pajatas Tyson.

Mina seda enam ei teinud, keskendusin oma karjäärile, kuid nemad muidugi mõtlesid, et mida kuradit ma siis koos nendega teen.

Läksime kahte eri suunda: nendest said mõrtsukad, minust sai aga poksija.

Olen õnnelik, et mina vanglas ei ole, kuid ma külastan neid endiselt. Neil on nelja- või viiekordsed eluaegsed karistused. Kuid nad on mu kõige vanemad sõbrad, mu kõige pikemaaegsed sõbrad."