Eesti esiliigaklubi soovitab võrgulõhkujal end kiiremas korras näole anda 

"Sorry, kui kellelegi liiga teen ja hoiaks jumal, et see rüüstaja ei ole hoopis üks vanematest, sest tea, et jalka on Vändras au sees ja meid on palju. Mul oleks hea meel, kui päev varem oleksime Paide poistele löönud nii palju väravaid, et uhiuued võrgud oleksid sellest auklikuks löödud, kuid meile piisas võiduks ka ühest väikese Tomi väravast. Seega, ise me neid katki lüüa ei suutnud.