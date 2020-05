POOL MILJARDIT? Mike Tysoni tagasitulekumatš purustab kõik rekordid. Tyson annetab tulu kodututele! 

„Ei, mul on väga palju kosilasi. Oleme mitmetes kontaktides ja te isegi ei kujuta ette, mis variandid on õhus. Sel nädalal teeme aga lepingu ära,“ kommenteeris 53aastane Tyson. „Ja mis iganes summa me sellest matšist saame, mina annetan kõik hetegevuseks. Aitan kodutuid ja narkosõltlaseid. Miks? Sest ma olen olnud ise nii kodutu kui sõltlane ja tean, kui raske neil on.“

Kõige tugevamalt sahistatakse võimalusega, et Tysoni vastane saab olema UFC legent Tito Ortiz. 45aastase Ortizi ütles TMZ Sportsile, et kui see matš toimub, purustab see rahalises mõttes kõik rekordid. Nimelt purustavat see kahekordselt 2017. aastal toimunud Conor McGregory ja Floyd Mayweatheri mõõduvõtu numbrid.