UUS DOKUMENTAAL PALJASTAB | Lance Armstrong alustas dopinguga noorelt ja see võis viia vähini: ma ei saa seda välistada 

Endine seitsmekordne Tour de France’i võitja Armstrong tunnistas, et hakkas dopingut tarvitama juba 21aastaselt ning ta ei välista, et see võis viia ka hilisema vähidiagnoosini.

„Ma ei tea sellele vastust. Aga ma ei saa eitada, et see võimalus on olemas,“ vastas ameeriklane küsimusele, kas keelatud ainete ja haiguse vahel võis olla seos. „Ainus, mis ma öelda oskan, on see, et 1996. aastal tarvitasin ma kasvuhormoone. Seega ketrab minu peas küsimus: kui kasvuhormoonide eesmärk on panna kasvama midagi head, kas see võib panna kasvama ka midagi halba?“