Vigastada saanud Zlatan Ibrahimovici karjäär võib läbi olla 

Zlatanile pole Achilleuse vigastus sugugi võõras. Ta on olnud sama asjaga kimpus ka karjääri varasemas perioodis, viimati selle aasta jaanuaris ja veebruaris.



Juba praegu on fännid ahastuses, kuna keegi ei soovi, et nii legendaarse jalgpalluri särav karjäär just niiviisi lõpu leiab.