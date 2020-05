FIFA kehtestas alaealiste vägistamises kahtlustatavale jalgpallibossile tegutsemiskeelu 

73aastasele Jean-Bartile on esitatud süüdistused mitmes vägistamises, mis toimusid viimase viie aasta jooksul riiklikus koolituskeskuses. Mees ise on süüd eitanud.

Briti ajaleht The Guardian kirjutas aprillis, et Jean-Barti, keda tuntakse hüüdnimega "Dadou", kahtlustatakse mitme alaealise tüdruku ärakasutamises. "Seal töötab daam, kes survestab tüdrukuid Dadouga seksima," kirjeldas üks väidetav ohver riiklikus koolituskeskuses toimunut. "Valitakse välja kena tüdruk, talle öeldakse, et ta visatakse keskusest välja ja ainus viis selle lahendamiseks on Dadouga rääkimine."