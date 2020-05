Kaunase Žalgirise juht: Euroliiga hooaja tühistamise osas hääletust ei toimunud, meie tahtsime edasi mängida 

"Isegi hääletust ei toimunud. Ta (Bartomeu) ütles, et hooaeg tuleks lõpetada ja nii tõmbasime sellele joone alla," kirjeldas Zalgirise juht Paulius Motiejunas toimunut ja tõdes, et nemad soovinuks võistluse jätkamise poolt hääletada.

Žalgirisel oli välja töötatud idee, kuidas Euroliiga hooaeg lõpuni pidada. "Tahtsime mängida ja pingutasime turniiri korraldamiseks. Kuid on palju asju, mida me ei saa kontrollida. Euroliiga teab kõiki kaarte, seega toetame ja usaldame neid," lausus Motiejunas.

"Meil oli kogu plaan. Teadsime, millistes linnades me mängime ja mis formaadis. Rääkisime karantiinitingimustest, kõik oli kokkulepitud. Tegime palju tööd ära," sõnas ta ja lisas, et tema teada olid pooled tiimid hooaja jätkamise poolt.

Mängude katkestamise hetkel oli Euroliiga põhiturniiril mängitud 28 vooru, mille järel oli liider Anadolu Efes 24 võidu ja 4 kaotusega. "Ilmselgelt on see meie 20aastase ajaloo raskeim otsus. Oleme meist sõltumatutel põhjustel pidanud pooleli jätma Euroopa korvpalli ajaloo edukaima ja põnevaima hooaja," kommenteeris Euroliiga president Jordi Bertomeu otsust.

Žalgrise juhi sõnul löövad klubid nüüd kokku oma rahalised kaotused ja koostavad plaane uueks hooajaks. Väga oluline on sealjuures küsimus, kas poolehoidjad lubatakse sügisel tribüünidele. "Meie jaoks on suurim probleem eelarve. Me ei tea, kas mängime fännidega või mitte. Kindlasti muutuvad klubi sissetulekud ja peame vaatama, kui palju me mängijaid osta saame," ütles Motiejunas.