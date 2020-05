Korvpallilegend Kristo Saage liitus Keskerakonnaga: nüüd loodan ka poliitikas skoori teha 

Lõppenud hooajal Rakvere Tarva meeskonda esindanud Kristo Saage soovib omapoolse panuse anda eelkõige spordivaldkonnas. "Esiteks tahan igakülgselt kaasa aidata sellele, et iga Rakvere noor tegeleks regulaarselt spordiga. Teiseks tuleb luua veel paremad tingimused selleks, et Rakvere elanikel oleks võimalus vaba aega sportlikult veeta. Rakvere inimesed on spordilembesed ja näen selles valdkonnas suurt potentsiaali," ütleb Kristo Saage.

"Pallid on mul siiamaani hästi korvi sopsanud. Nüüd loodan ka poliitikas skoori teha," räägib Kristo Saage talle omasel muhedal toonil. "Praegu ei ole veel teada, millises klubis järgmisel hooajal mängin, kuid pildil püsimiseks on esimene eelistus loomulikult Rakvere Tarvas. Tuleb kõvasti trenni teha ja hästi mängida, siis paneb Virumaa Teataja pildi lehte."

Keskerakonna Rakvere osakonna juht ja Rakvere linnapea Triin Varek lausub, et Kristo Saage on tulihingeline korvpallur ja suur Rakvere fänn, kes soovib varasemast rohkem kodulinna käekäiku panustada.

"Kristo Saage on sirge seljaga mees, konkreetsete väljaütlemiste ja ettepanekutega," sõnab Triin Varek. "Suur rõõm, et meie meeskonnaga ühineb värskete vaadetega inimene. Optimism, positiivne ellusuhtumine ja tahe tegutseda iseloomustavad teda vast kõige enam. Meeskonnamängijana teab ta hästi koostöö väärtust. Mul on siiras rõõm, et oleme saanud suurepärase tiimiliikme."