Kerr Kriisa ja Rain Veideman osalevad 3x3 sarja avavõistlusel. Peakorraldaja: tuleb viimase 20 aasta nimekaim etapp 

Meeste eliitsarjast leiab väga nimekate mängijatega Eesti korvpallureid – Dorbek, Kriisa, Veideman, Kajupank, Puidet, Järveläinen, Saage, Haller, Post, Lips, Hint, Evart, Lindmets ja paljud teised, kes kõik on ka 3x3 kogemustega mängijad.

“Varasemalt on kõik mängijad ka 3x3 mänginud, kuid sellistes koosseisudes ühel turniiril osalemine on midagi uut,” hindas Kimmel, kelle sõnul on puudu vaid Maik-Kalev Kotsar, kes laupäeva õhtul peaks tagasi Eestisse jõudma.