Fotolaegas: kaadreid Eesti võluvatest spordisangaritest Lembit Peegli arhiivist Liisi Seil, ajakiri Tiiu , täna, 14:11

GALERII

Erika Salumäe Foto: Lembit Peegel

Fotograaf Lembit Peegel (83) on Tiiule välja otsinud emotsionaalseid jäädvustusi, mille peategelased on Eesti naissportlased. Staažika pildipüüdja arhiivis on palju pilte meestest, kuid naisteajakirja veergudel soovib ta esile tõsta just spordielus silma paistnud naisi, kes on meile rõõmu ja uhkust toonud. „Sellest koosseisust on meie hulgast praeguseks lahkunud vaid Tiiu Parmas,“ ütleb fotograaf.