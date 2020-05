PAHANDUS! Läti tippklubi maksis mängijatele ümbrikupalka. Meeskonna kapten: sain iga kuu mustalt 2000 eurot 

"Ütlesin, et soovin kõike ametlikult, aga klubi vastas, et siin seda ei juhtu. Kõigil on samad lepingud," lausus meeskonna kapten Jevgenijs Kazačoks Läti meediale, kes enda sõnul sai iga kuu mustalt umbes 2000 eurot ja oli diiliga nõus lubatud mänguaja pärast. "Mul oli kaks valikut. Kas jään RFSi pingile või lähen Ventspilsi, kus saan mängida."

Ventspilsi jalgpalliklubi juhtkond on uurimise all. Läbi on viidud mitmed läbiotsimised ja alustati kriminaalmenetlust. Lõunanaabrite lehe Diena sõnul said mängijad tüüplepinguga alampalka või kuni 1000 euro suurust kuutasu. Ülejäänud boonused maksti välja mustalt.

Mängijad said aastas ümbrikus 20 000 kuni 35 000 eurot. Kazačoksi sõnul oli tal algselt kahtlusi, kuid klubis mänginud pallurite sõnult maksti summad välja õigeaegselt, mis teda mõnevõrra rahustas.

"Ametlik palk tuli meie pangakontodele iga kuu 10. kuupäeval, kuid ümbrikud andis ta suvalistel aegadel," kirjeldas mängija klubi presidendi Adlan Šišanovi käekirja. "Mingit kindlat kuupäeva polnud. Tulime mängult ja tema andis meile raha. Algselt sain ümbrikus 1400 eurot kuus, hiljem sain heade esituse eest 500 eurot rohkem. Nii sain kuus umbes 2000 eurot."

Sama on kinnitanud klubi teinegi mängija Nikita Kolesov. Ventspilsi president Adlan Šišanov on kõik süüdistused tagasi lükanud. Mees süüdistab pallureid valetamises ja tema sõnul on kõik üks suur vandenõu. Ametlikult on uurimise all ka klubi endine direktor Andrei Butrik, klubi mänedžer Nikolai Djakkin ja finantsdirektori Sergei Usajev.

Mängija sõnul pole ta kõiki lubatud tasusid ja boonuseid kätte saanud. Abi ei saa ta Läti jalgpalliliidust, sest juriidiliselt on kõik maksed tehtud. "Uurimise esimeses etapis ei näidanud osapoolte esitatud dokumendid klubi rikkumisi," selgitas liidu peasekretär Edgars Pukinsks.