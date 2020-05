Sebastien Ogier: kindlasti ei saaks mulle MM-tiitlit kolme etapi järel anda 

Käimasolevast hooajast on jõudnud toimuda Monte Carlo, Rootsi ja Mehhiko rallid. Neist viimased niigi lühendatud kujul: esimene lumepuuduse, teine koroonaviiruse tõttu. Esialgu planeeritud 13 etapist on ära jäetud nii Portugali kui ka Keenia etapid, määramata ajaks on edasi lükatud Argentina ja Sardiinia rallid. Järgmisena oleks kavas Soome etapp, mis toimuks 6. - 9. augustini.

Kuigi Rahvusvahelise Autoliidu FIA reeglites pole täpsustatud, mitme ralliga WRC hooaja lõpetada saab, on nii WRC promootor kui ka FIA rallidirektor Yves Matton rääkinud vähemalt seitsmest etapist. Sellega, et kolm rallit on liiga vähe, on nõus ka Ogier.

"Kindlasti mitte. Kolm etappi on liiga vähe. Arvan, et kui vaadata minevikku, siis 1990ndatel selgitati võitja välja ainult kaheksa ralliga. Leian, et seda saab siiski meistrisarjaks pidada ning kui nii peaks minema, siis ei saa sellest rääkida kui lühendatud hooajast ning et too sõitja ei väärinud võita. Tingimused on kõigile samad. Loomulikult tahaksime teha terve hooaja, kuid kui seda ei juhtu, peame olema õnnelikud sellega, mis meil on," lausus Ogier intervjuus DirtFishile.

Kuuekordne maailmameister avaldas lootust, et ehk õnnestub sel hooajal siiski rallidega jätkata.

"Arvan, et kõige tähtsam on vaadata, kuidas olukord areneb. Usun, et kui mõned spordialad juba kavandavad võistlusi, saame meie sama teha ja olen kindel, et promootor ning FIA juba proovivad selle kallal töötada. Olen kuulnud, et see pole mõistagi nii lihtne. Rahvusvahelisi üritusi praegu korraldada on väga keeruline. Kuid loodan endiselt, et meil avaneb võimalus jätkata ning suudame teha nii, et see näeks vähemalt välja nagu korralik hooaeg. Tegu pole tavapärase hooajaga ning me ei peaks eeldama, et võiks kalendrisse mahutada kümme või enam rallit," lisas Ogier.

Selle asemel tuleb olla rahul sellega, mis tänavu on jõutud juba korda saata. "Meil on olnud juba kolm etappi ning kui avaneb võimalus teha paar veel, tähendaks see seitset või kaheksat rallit, mis on parem kui mitte midagi," selgitas Ogier.