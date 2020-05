Jalgpall Vedas: Ibrahimovi vigastus osutus kardetust kergemaks, rootslane võib juba tänavu platsile naasta Toimetas Mihkel Talivee , täna, 16:48 Jaga: M

Zlatan Ibrahimovic. Foto: AFP/Scanpix

Kui esialgu arvati, et 38aastane jalgpallistaar Zlatan Ibrahimovic vigastas esmaspäevasel treeningul oma achilleuse kõõlust ning kardeti, et rootslase karjäär võib läbi olla, siis uuringud kinnitasid, et tegu on hoopis säärevigastusega.