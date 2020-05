PÕNEV: Therese Johaug osaleb juunis kõrgetasemelisel kergejõustikuvõistlusel 

Seejuures on Johaug sellel distantsil ka valitsev Norra meister, võites mullu tiitli ajaga 32.20,86. Tokyo OMi normatiiv on niivõrd kõva kui 31.25,00, kuid see-eest Pariisi EM-normi (33.20,00) alistas ta toona pea minutiga. Suusaäss oli varasemalt mõista andnud, et kui tal õnnestuks see võistlus sobitada ettevalmistusega talihooajaks, lööks ta seal meeleldi kaasa. Augustis toimuma pidanud EM tõsteti aga koroonaviiruse leviku tõttu järgmisesse aastasse.