Austria kettaheitja avas hooaja võimsa tulemusega 

Tegu on ka 28aastase sportlase kõigi aegade teise tulemusega: tunamullu mais püstitatud isiklik rekord on 68.98. Tänavust hooaja edetabelit juhib jamaicalane Fedrick Dacres 8. veebrurail heidetud tulemusega 69.67.

"Avastart oli suurepärane, sensatsiooniline. Poleks võistlemiseks saanud soovida paremat paika. See on justkui unistus. Tuule tõttu oli kohati tegu õnnemänguga, kuid uus heitering on end juba ära tasunud," muljetas Weisshaidinger pärast võistlust Rahvusvahelisele kergejõustikuliidule (WA).