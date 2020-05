ABSURDNE! Virtuaalsõidus sohki teinud vormelipiloot visati meeskonnast välja 

27aastane vormeipiloot oli nimelt lasknud enda asemel virtuaalset masinat lasknud juhtida professionaalsel e-sportlasel Lorenz Höringul. Lisaks sellele, et ta tiimist välja visati, tuleb sakslasel tasuda 10 000 euro suurune trahv.

"Daniel Abt ei sõitnud 23. mail oma masinaga kvalifikatsioonis ega Race at Home Challenge'i etapil, vaid lasi seda teha professionaalsel e-sportlasel. Ta vabandas juhtunu pärast järgmisel päeval ning leppis diskvalifitseerimisega. Väärikus, läbipaistvus ning kehtivate reeglite järgmine on Audile tähtsaimad prioriteedid. See kehtib igas olukorras eranditult. Sel põhjusel otsustas Audi Sport loobuda Daniel Abti teenetest, " kõlas Audi põgus teadaanne.