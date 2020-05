ÜLLATAV: vaata, kuidas reageeris Jelena Välbe Venemaa suusataja otsusele esindada Šveitsi 

33aastane venelane pole Venemaa värvides võistelnud alates 2016. aastast. Eile selgus, et ta kolib Šveitsi.

"Me ei saanud Šveitsi alaliidust mitte midagi, kuid meil pole neile etteheiteid, üleminek viidi lõpule vastavalt kõigile reeglitele. Jumala pärast, las ta suusatab, me pole selle vastu," tsiteeris Välbet uudisteagentuur TASS.

Olgu märgitud, et Tšernoussov on abielus Šveitsi laskesuusataja Selina Gaspariniga. Kuue aasta tagustel Sotši olümpiamängudel sai ta maratonis kolmanda koha. Pronksmedali on meie idanaaber võitnud ka MMil.