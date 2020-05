Eestlased kasseerisid pokkeri MMil kopsaka auhinnaraha! Kes varjub kasutajanime "ViiolAwo" taha? 

Viimastel aastatel stabiilselt netipokkeris maailmaklassi näidanud Eesti mängija Aleksei Smirnov, kes võistleb OlyBetis nime all “Eesti SuperStaar”, võitis 125dollarilise osalustasuga võistluse 835 mängija konkurentsis, teenides esikoha eest pisut üle 16 000 dollari.

Iga-aastaselt Las Vegases peetav turniiripokkeri-MM ehk World Series of Poker on koroonakriisi tõttu edasi lükatud ning MM-turniirid kolisid mai alguses internetti GGPoker võrgustikku, mille strateegiline partner Eestis võistlustel osalemiseks on OlyBet.